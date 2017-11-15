Великобритания испугалась северокорейских ракет

Бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Британии генерал Ричард Бэрронс заявил, что через полтора года Северная Корея сможет построить ракету, способную достичь Лондона. Об этом сообщает The Independent.

По словам генерала, Великобритания сейчас беззащитна перед лицом этой угрозы. «Если коммунистический режим действительно нажмет на кнопку, это будет чудовищный сценарий, с которыми наши вооруженные силы просто не справятся», — заявил Бэрронс.

«У Великобритании есть военно-морской флот, который недофинансирован, военно-воздушные силы с хорошей, но находящейся на грани износа техникой и устаревшей на 20 лет армии», — подчеркнул генерал.

20 сентября 2016 года Бэрронс заявил, что Великобритания больше не может эффективно участвовать в обычных войнах, так как слишком полагается на своих союзников, таких как Соединенные Штаты. В частности, он указал, что корабли британского флота и самолеты ВВС не имеют достаточного количества боеприпасов, так как зависят от американских баз снабжения.

Генерал утверждал, что в случае возникновения полномасштабного конфликта он будет весьма скоротечным, так как армия Великобритании не располагает достаточными средствами отражения нападения, например, в случае агрессии России. «Ни территория Соединенного Королевства, ни развернутые силы не могут быть защищены от согласованных действий российской авиации», — констатировал Бэрронс.