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15/11/2017 17:48

Фанаты звезды YouTube устроили погром в Брюсселе

Фанаты звезды YouTube устроили погром в Брюсселе

В сети появился очередной трейлер боевика «Дэдпул 2». Проморолик опубликован на YouTube-канале Zero Media в среду, 15 ноября.

Клип начинается как видеоурок рисования, который ведет главный персонаж франшизы Уэйд Уилсон (Райан Рейнольдс). Во время работы над картиной он признается, что обожает кокаин.

Премьера боевика запланирована на март 2018 года. «Дэдпул 2» режиссера Дэвида Литча является сиквелом фильма 2016 года и 12-м фильмом из киносерии «Люди Икс».

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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