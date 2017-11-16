Американец избежал казни из-за неспособности медиков угодить в его вену

Власти американского штата Огайо отменили казнь 69-летнего Алвы Кэмпбелла (Alva Campbell), из-за того, что тюремные медики не смогли ввести в его вену смертельный препарат. Об этом сообщает NBC News.

Кэмпбелл в 1997 году во время вооруженного ограбления застрелил 18-летнего Чарльза Дайелса. У убийцы за годы в тюрьме обнаружилось множество болезней, включая рак легких и тяжелую пневмонию. После операцию по замене тазобедренного сустава он передвигается с помощью ходунков.