Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Пьяные игры довели австралийского дипломата до смерти Пьяные игры довели австралийского дипломата до смерти Толстый трехметровый питон застрял в канализационном люке посреди города Толстый трехметровый питон застрял в канализационном люке... Канадцам посулили упрощение доступа к героину Канадцам посулили упрощение доступа к героину Первую книгу о Гарри Поттере купили за 140 тысяч долларов Первую книгу о Гарри Поттере купили за 140 тысяч долларов Россиян уличили в скупке новых банкнот по ценам дороже номинала Россиян уличили в скупке новых банкнот по ценам дороже...
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
в мире
15/11/2017 23:00

Американец избежал казни из-за неспособности медиков угодить в его вену

Американец избежал казни из-за неспособности медиков угодить в его вену

Власти американского штата Огайо отменили казнь 69-летнего Алвы Кэмпбелла (Alva Campbell), из-за того, что тюремные медики не смогли ввести в его вену смертельный препарат. Об этом сообщает NBC News.

Кэмпбелл в 1997 году во время вооруженного ограбления застрелил 18-летнего Чарльза Дайелса. У убийцы за годы в тюрьме обнаружилось множество болезней, включая рак легких и тяжелую пневмонию. После операцию по замене тазобедренного сустава он передвигается с помощью ходунков.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

В США полицейский усмирил пьяную болельщицу прямым ударом в челюсть

В США полицейский усмирил пьяную болельщицу прямым ударом в челюсть

Сотрудник полиции Майами одним ударом утихомирил пьяную болельщицу. Стражи порядка выносили на руках со стадиона разбушевавшуюся фанатку. Женщина пыталась вырваться и влепила пощечину одному...
 

Китайцев призвали заменить Иисуса на Си Цзиньпина и разбогатеть

Китайцев призвали заменить Иисуса на Си Цзиньпина и разбогатеть

В одной из беднейших провинций Китая Цзянси на юго-востоке страны партийные чиновники предложили местным жителям отвернуться от христианства и «поверить в партию» ради разрешения материальных...
 

Взбесившаяся из-за измены мужа иранка вынудила пилота посадить самолет

Взбесившаяся из-за измены мужа иранка вынудила пилота посадить самолет

Самолет авиакомпании Qatar Airways, следовавший рейсом из Дохи на Бали, совершил вынужденную посадку в аэропорту индийского города Ченнаи из-за дебоша, устроенного гражданкой Ирана. Она...
 

Клинтон решила нарядиться президентом на Хэллоуин

Клинтон решила нарядиться президентом на Хэллоуин

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон пошутила, что скорее всего оденется президентом на Хэллоуин. Политик рассказала об этом во время презентации книги...
 

Раскрыта переписка сына Трампа с WikiLeaks

Раскрыта переписка сына Трампа с WikiLeaks

Сын президента США Дональд Трамп-младший подтвердил, что переписывался с представителями разоблачительного сайта WikiLeaks во время предвыборной кампании отца, и выложил в свой Twitter...
 

Российская подлодка ударила «Калибрами» по позициям ИГ в Дейр-эз-Зоре

Российская подлодка ударила «Калибрами» по позициям ИГ в Дейр-эз-Зоре

Российская подводная лодка «Великий Новгород» из акватории Средиземного моря произвела залп крылатыми ракетами «Калибр» по позициям боевиков террористической группировки «Исламское...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 15/11/2017 ::

 

 

Названы продукты для идеального сна Названы продукты для идеального сна     В Нью-Йорке продали самую дорогую картину в мире В Нью-Йорке продали самую дорогую картину в мире     Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном
последняя новость  
 

 

Определились все участники чемпионата мира по футболу в России

16/11/2017

 

Определились все участники чемпионата мира по футболу в России

 

Сборная Перу обыграла Новую Зеландию и стала последней командой, завоевавшей путевку на чемпионат мира по футболу-2018 в России. Ответный стыковой матч прошел в ночь на четверг, 16 ноября, в Лиме и завершился со счетом 2:0. Перу стала пятой командой от Южной Америки, квалифицировавшейся на...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 