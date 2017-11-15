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экономика
15/11/2017 07:48

Командир российских наемников в Сирии занялся ресторанным делом

Дмитрий Валерьевич Уткин — полный тезка предполагаемого командира частной военной компании (ЧВК) Вагнера — занялся ресторанным бизнесом. Об этом со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс» сообщает РБК.

Он возглавил ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», которая управляет ресторанным холдингом петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Как напоминает РБК, Пригожин — совладелец группы компаний «Конкорд», одна из его фирм занимается поставками еды для Управления делами президента России.

Источник издания в окружении Пригожина утверждает, что новый глава «Конкорд менеджмента» — это именно предполагаемый командир ЧВК Вагнера, которая занимается отправкой российских наемников в Сирию.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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