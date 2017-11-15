Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Ученые оправдали толстяков Ученые оправдали толстяков Медведев дошел до лампочек Медведев дошел до лампочек ФАС объяснила рост цен на бензин ФАС объяснила рост цен на бензин В молочных сосисках обнаружили антибиотики, хрящи и шкурки В молочных сосисках обнаружили антибиотики, хрящи и шкурки Дачникам и огородникам упростили доступ к электросетям Дачникам и огородникам упростили доступ к электросетям
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
экономика
15/11/2017 07:48

Пассажирские поезда пошли в обход Украины

Пассажирские поезда пошли в обход Украины

В РЖД сообщили об открытии движения пассажирских составов по железнодорожному обходу Украины. Первыми по этому маршруту проследовали поезда из Москвы и Петербурга в города Ставропольского и Краснодарского краев. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает «Прайм».

Регулярное движение грузовых поездов по этому участку Журавка — Миллерово было открыто два месяца назад. Директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов в конце сентября пообещал, что компания вскоре запустит и пассажирские поезда по железнодорожному обходу Украины. Причем это будет сделано в два этапа.

На первом по этому маршруту будут курсировать составы, которые не имели промежуточных остановок на старой линии, а за тем все остальные. В общей сложности речь идет о 61 паре пассажирских поездов дальнего следования.

Материалы по теме
00:12 — 26 мая
Постой, паровоз!
Почему Украина решила оборвать железнодорожное сообщение с Россией

Двухпутную электрифицированную 120-километровую железнодорожную линию в обход Украины начали строить в 2014 году. Общая стоимость проекта составила около 55 миллиардов рублей. В начале августа 2017 года строительно-монтажные работы на этом участке были завершены и началась тестовая эксплуатации отдельных участков новой ветки.

По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 километров в час. Согласно прогнозам, загрузка этого направления в летний период составит около 190 пассажирских и грузовых поездов в сутки.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Афганистан отказался от российских вертолетов

Афганистан отказался от российских вертолетов

Афганистан больше не нуждается в вертолетах российского производства. По словам и.о. министра обороны страны Тарика Шаха Бахрами, Кабул пока не завершил переход на натовскую технику, поэтому...
 

Москвич выставил на продажу теплоход-ресторан

Москвич выставил на продажу теплоход-ресторан

Сервис бесплатных объявлений Youla.io представил подборку необычных вещей, которые продают россияне. В Москве предлагают двухпалубный теплоход-ресторан за 21 миллион рублей, в Краснодаре —...
 

Банки заманивают клиентов дополнительной возможностью заработать

Банки заманивают клиентов дополнительной возможностью заработать

Сбербанк решил поднять ставки по вкладам, хотя инфляция показывает новые рекордно низкие уровни, а ключевая ставка Центробанка продолжает снижаться. Следом на такой шаг пойдут и другие игроки. Что...
 

Прохожий нашел биткоин

Прохожий нашел биткоин

Житель Воронежа нашел на улице сувенирную монету криптовалюты биткоин. «Иду в обед по Петровскому скверу и вижу, что за скамейкой в листве что-то блеснуло. Ногой сгреб листву, а там биткоин...
 

Новая система управления московского авиаузла дважды дала сбой

Новая система управления московского авиаузла дважды дала сбой

Новая система управление воздушным движением «Синтез-АР4» за 17 дней работы дважды давала сбой. Инциденты имели место во второй половине октября. Соответствующее письмо руководитель...
 

Россияне приготовились к ослаблению рубля

Россияне приготовились к ослаблению рубля

Более 60 процентов россиян уверены в росте курса доллара до 63 рублей в ближайшие три месяца, около 49 процентов полагают, что через год американская валюта подорожает до 64 рублей, показал...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 15/11/2017 ::

 

 

Создан бриллиантовый iPhone X по цене московской квартиры Создан бриллиантовый iPhone X по цене московской квартиры     Военные арестовали президента Зимбабве Военные арестовали президента Зимбабве     Улюкаев напишет книгу «о хорошей жизни» Улюкаев напишет книгу «о хорошей жизни»
последняя новость  
 

 

Ученые оправдали толстяков

15/11/2017

 

Ученые оправдали толстяков

 

Ученые доказали, что излишнее потребление пищи и недостаток физических нагрузок не являются стопроцентной причиной ожирения. Исследователи пришли к выводу, что носители особого варианта белка анкирин-B подвержены избыточному весу, несмотря на правильный образ жизни.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 