В России нашли способ покончить с серой торговлей

До 2024 года в России может быть развернута система сплошной прослеживаемости оборота товаров. Как пишет «Коммерсантъ», 25 января 2018 года пять ведомств и «Ростех» представят в правительство соответствующую концепцию.

Маркировка товаров будет вводиться по образу и подобию существующей сейчас маркировке лекарств. Технически проект может быть реализован QR-кодами на защищенной марке и контрольно-кассовой техникой нынешнего поколения.

Согласно поручениям премьера Дмитрия Медведева, речь идет о подготовке законодательной и концептуальной базы для системы сплошной маркировки товаров идентификационными знаками. В случае успешной реализации проекта Россия

может стать первой страной в мире, полностью контролирующей любые товарные операции бизнеса вместе с розничными продажами и налогообложением.

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Систему предлагается обеспечивать в рамках частно-государственного партнерства. Хотя стоимость проекта в течение пяти-шести лет можно оценить в десятки миллиардов рублей, он выглядит окупаемым, отмечает издание.

По оценкам ассоциации ACCA, на 2016 год теневой сектор составлял до 39 процентов ВВП России. Переход на полную транспарентность товарных рынков при достаточно жесткой стратегии введения обязательной идентификации товаров потребует от этой части экономики либо полностью выйти из тени, либо перейти только на наличный оборот с повышением криминальных рисков, либо закрыть бизнес.

