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экономика
15/11/2017 09:32

Дачникам и огородникам упростили доступ к электросетям

Дачникам и огородникам упростили доступ к электросетям

Правительство приняло меры по повышению доступности энергетической инфраструктуры для владельцев садово-огородных участков. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ в среду, 15 ноября, размещен на сайте правительства РФ.

В пояснительной записке отмечено, что изменения вносятся в ряд нормативных правовых актов правительства. Они касаются упрощения доступа к энергетической инфраструктуре членов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.

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Новые правила, в частности, сокращают количество процедур и документов, необходимых при заключении договора с ресурсоснабжающей организацией. Внесены изменения и в порядок расчета стоимости электрической энергии, потребленной при использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. Размер оплаты должен быть одинаковым для всех вне зависимости от наличия договора энергоснабжения.

Однако в отношении тех, кто заключил договор в индивидуальном порядке, в предусмотренных законодательством случаях, может быть введен режим ограниченного потребления, указано в постановлении. От этого застрахованы другие потребители, являющиеся членами садово-огородных объединений.


 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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