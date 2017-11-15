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экономика
15/11/2017 09:48

ФАС объяснила рост цен на бензин

ФАС объяснила рост цен на бензин

Рост цен на бензин вызван спекуляциями на рынке, объективных причин увеличения цен нет. Об этом заявил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин, передает РИА Новости.

Он добавил, что спекулянты раздувают цены, потому что «они купили по низкой цене у всяких трейдеров, перекупов и хотят продать по дорогой цене».

«Весь этот рост связан с ремонтом Московского НПЗ [нефтеперерабатывающего завода], он носит в большей мере спекулятивный характер. Почему мы так считаем? Да потому что остановка работы на Московском НПЗ — это выбытие с рынка около 50 тысяч тонн, это при накопленных запасах около 1,7 [миллиона тонн]», — сказал Махонин.

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По его словам, ФАС также не видит причин для роста розничных цен на бензин. Если и есть для этого какие-то предпосылки, то они связаны с переходом на зимнее дизельное топливо, заверил представитель ведомства.

14 ноября СМИ сообщили о резком росте цен на бензин. Стоимость топлива АИ-92 с 7 по 13 ноября выросла на 2,3 процента, до 42 850 рублей за тонну.

Позже в тот же день глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша заявил, что основная причина роста цен на бензин заключается в ежегодном росте налоговой нагрузки, которую определяет правительство.

В сентябре сообщалось, что правительство одобрило внеплановое повышение акцизов на топливо. Средства необходимы для строительства дорог в Крыму. Рост акцизов закреплен в бюджете России на 2018 год, о чем ранее рассказал министр финансов Антон Силуанов.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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