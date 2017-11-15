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экономика
15/11/2017 10:00

Медведев дошел до лампочек

Медведев дошел до лампочек

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении новых требований к осветительным устройствам и электрическим лампочкам. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

Новые требования к освещению и лампочкам вводятся для снижения расходов, повышения эффективности и для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

План реализуют в два этапа. На первом планируется привести лампы и светильники общего назначения в соответствии с требованиями по эффективности и эксплуатационным характеристикам. На втором этапе, согласно документу, требуется снизить уровень потерь мощности светильников в общественных и производственных помещениях. Он не должен превышать восемь процентов.

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По новым требованиям, лампочка мощностью менее 10 ватт должна загораться за 2 секунды на первом этапе и за 1,5 секунды на втором. при этом время зажигания до достижения 60 процентов установившегося светового потока на первом этапе должно составлять менее 60 секунд, а на втором — менее 40 секунд. Индекс цветопередачи должен быть не менее 80.

Первый этап планируется реализовать в период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года. Второй этап стартует с 1 января 2020 года. В документе говорится, что в настоящий момент на освещение расходуется около 12 процентов от общего потребления или около 109 миллиардов киловатт/час. С помощью новых требований власти рассчитывают снизить этот показатель до 60 миллиардов киловатт/час.

В середине октября министр энергетики Александр Новак настаивал, что Россия может экономить до 200 миллиардов в год с помощью широкого внедрения светодиодов.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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