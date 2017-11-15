Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Госдеп США отчитался об иссушении потока террористов в Сирию Госдеп США отчитался об иссушении потока террористов в Сирию «Хитрый план» Навального провалился «Хитрый план» Навального провалился Названы лучшие боевики года Названы лучшие боевики года Фанаты звезды YouTube устроили погром в Брюсселе Фанаты звезды YouTube устроили погром в Брюсселе Дэдпул провел урок рисования и признался в любви к кокаину Дэдпул провел урок рисования и признался в любви к кокаину
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
экономика
15/11/2017 11:00

«Теремок» взял McDonald's на слабо

«Теремок» взял McDonald's на слабо

Российская сеть быстрого питания «Теремок» взяла на слабо американских конкурентов из McDonald's и предложила официально ввести в ресторанах обращение к покупателям «сударь» и «сударыня». Российская сеть даже готова заплатить McDonald's за введение этого правила 100 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении «Теремка», которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Пришло время отдавать долги России и чтить наши традиции. Американизация культуры в нашей стране, в том числе благодаря McDonald's, давно вышла за все разумные рамки, и мы бьем тревогу», — говорится в письме основателя «Теремка» Михаила Гончарова президенту российского McDonald's Хамзату Хасбулатову.

Материалы по теме
00:05 — Сегодня
«Не все вегетарианцы стали людьми»
Почему человечество обязано своей жизнью животным

Гончаров уверен, что введение дореволюционных обращений повысит культурный уровень россиян. «Надеюсь, вам не слабо», — заканчивается письмо основателя «Теремка».

Помимо этого, соответствующие обращения направлены российской сетью в Госдуму и правительство. В письме на имя вице-премьера Ольги Голодец (копия имеется в распоряжении «Ленты.ру») предлагается ввести обращения «сударь» и «сударыня» в качестве официальных и обязательных для использования, как в устной речи, так и в письменных документах.

«Теремок» готов поделиться с российскими властями опытом и собственными идеями о том, как реализовать эту инициативу.

В конце октября Михаил Гончаров жаловался на проблемы с развитием бизнеса в России. Основатель сети сетовал на рост хипстерских бургерных и прочего стритфуда, которые значительно повысили конкуренцию на рынке. Однако позднее «Теремок» раскрыл план выхода из кризиса.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Кудрин назвал «Газпром нефть» креативным лидером нефтяной индустрии

Кудрин назвал «Газпром нефть» креативным лидером нефтяной индустрии

Креативные индустрии и цифровизация — это основные драйверы будущего роста экономики России. С таким заявлением на Calvert Forum выступил зампред экономического совета при президенте, глава...
 

Владелец «Кириешек» и «Чипсонов» оказался долларовым миллиардером

Владелец «Кириешек» и «Чипсонов» оказался долларовым миллиардером

Ряды российских долларовых миллиардеров пополнил Денис Штенгелов — владелец KDV Group, выпускающей в том числе сухарики «Кириешки», чипсы «Чипсоны» и другие пивные закуски, пишет Bloomberg....
 

Экономическую мощь Российской империи недопустимо преувеличивают

Экономическую мощь Российской империи недопустимо преувеличивают

Внушительный экономический рост Российской империи в последние годы ее существования является привычной иллюстрацией к фразам о «России, которую мы потеряли». Но так ли была успешна русская...
 

«Теремок» взял McDonald's на слабо

«Теремок» взял McDonald's на слабо

Российская сеть быстрого питания «Теремок» взяла на слабо американских конкурентов из McDonald's и предложила официально ввести в ресторанах обращение к покупателям «сударь» и «сударыня»....
 

Чубайс пообещал России большую газовую турбину

Чубайс пообещал России большую газовую турбину

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что рассчитывает на появление большой газовой турбины в России в середине 2018 года. По его словам, после испытаний доработана первая отечественная...
 

Россия начала по частям передавать Байконур Казахстану

Россия начала по частям передавать Байконур Казахстану

Часть земель космодрома Байконур, которые арендовала Россия, переданы властям Казахстана. Решение принято в рамках протокола, подписанного правительствами двух стран. Информация об этом...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 15/11/2017 ::

 

 

Переворот в Зимбабве поднял курс биткоина Переворот в Зимбабве поднял курс биткоина     Великобритания испугалась северокорейских ракет Великобритания испугалась северокорейских ракет     Покойного вице-президента ФИФА уличили во взятке на миллион долларов Покойного вице-президента ФИФА уличили во взятке на миллион долларов
последняя новость  
 

 

На строительство «Зенит-Арены» выделят еще 300 миллионов рублей

15/11/2017

 

На строительство «Зенит-Арены» выделят еще 300 миллионов рублей

 

На строительство стадиона «Зенит-Арена», расположенного на Крестовском острове Санкт-Петербурга, требуется еще 300 миллионов рублей. Такая сумма нужна для того, чтобы демонтировать медиацентр, препятствующий выкату футбольного поля на стадион. О том, кто выделит необходимую сумму, не...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 