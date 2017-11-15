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экономика
15/11/2017 11:48

Госдума занялась игровыми автоматами

Госдума занялась игровыми автоматами

Минимальный и максимальный размер ставки налога на игорный бизнес увеличен в два раза. Соответствующий закон приняла Госдума, сообщает «Интерфакс».

Налог взимается ежемесячно с каждого игрового стола, игрового автомата, процессингового центра тотализатора, пункта приема ставок букмекерской конторы и тотализатора. Его ставку определяют власти регионов. До принятия закона ежемесячные сборы на один стол составляли от 25 до 125 тысяч рублей в месяц, игровой автомат — от 1,5 до 75 тысяч рублей, функционирующий процессинговый центр тотализатора — от 25 до 125 тысяч рублей.

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Также в качестве самостоятельных объектов налогообложения введены процессинговые центры букмекерских контор и процессинговые центры тотализаторов, которые осуществляют учет интерактивных ставок. Для них установлен налог от 2,5 до 3 миллионов рублей.

Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

В феврале 2016 года Минфин России предложил увеличить налог на игорный бизнес по всем объектам налогообложения в десять раз.

Игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме четырех специальных зон в Приморском, Алтайском, Краснодарском краях и в Калининградской области. Позже президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Сочи и в Крыму.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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