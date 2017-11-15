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экономика
15/11/2017 12:16

Владельцев электронных полисов ОСАГО избавят от бумаг

Владельцев электронных полисов ОСАГО избавят от бумаг

Минфин предлагает отменить обязанность владельцев электронных полисов ОСАГО иметь при себе распечатку. Ведомство готовит соответствующие поправки в законодательство. После ступления их в силу, сотрудники ДПС не смогут требовать от водителей бумажную копию полиса. Об этом, со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева, в среду, 15 ноября, сообщает ТАСС.

«История, которую мы сейчас двигаем — это полностью электронный полис ОСАГО. Это когда не надо возить распечаток. То есть чтобы офицеры ДПС сами проверяли (на своих электронных устройствах — прим. ТАСС), что у человека он есть», — заявил Моисеев.

По словам чиновника, такую норму Минфин планирует внести в рассматриваемый в настоящее время Госдумой законопроект о повышении лимита по европротоколу. Моисеев выразил надежду, что закон будет принят до конца текущего года и вступит в силу в январе 2018-го. И тогда для владельцев электронных полисов ОСАГО отпадет необходимость иметь при себе копию документа, распечатанную на принтере. Поскольку это уже не бланк строгой отчетности, то наличие бумажной копии не имеет особого смысла, считает замглавы Минфина.

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В конце июня 2016 года президент Владимир Путин подписал поправки к закону об ОСАГО, которые обязывают страховые компании продавать электронные полисы с 2017 года. Согласно поправкам, страховщик обязан обеспечить возможность заключения договора ОСАГО в электронном виде с каждым клиентом, обратившемся в компанию с соответствующим заявлением.

Продажи полисов ОСАГО в электронном виде началось в России 1 июля 2015 года. Компании реализовывали их добровольно. Согласно статистике РСА, в настоящее время в среднем в сутки автовладельцы заключают со страховщиками 7,7 тысячи электронных договоров.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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