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экономика
15/11/2017 13:32

Россияне стали меньше экономить

Россияне стали меньше экономить

Россияне стали меньше покупать дешевые продукты в магазинах эконом-класса и пользоваться промоакциями. Об этом говорится в обзоре потребительской уверенности — «Потребительский индекс Иванова» — подготовленном экспертами Sberbank CIB. Исследование имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Доля экономящих на продуктах «Ивановых» в третьем квартале снизилась до 68 процентов c 71 процента во втором. Они готовы активнее совершать крупные покупки, но чувствительны к росту цен — 75 процентов граждан все также следят за уровнем инфляции.

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00:06 — 18 октября
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Замедление инфляции грозит России катастрофой

Оживление потребительской активности российского среднего класса объясняется ростом доходов в июле-сентябре на фоне замедления роста цен (3,4 процента по сравнению с семи процентами годом ранее), полагают эксперты.

По данным Сбербанка, рост зарплат россиян ускорился в июле-сентябре до 5,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В третьем квартале граждане смогли позволить себе выехать за границу — доля тех, кто экономит на развлечениях и отпусках, уменьшилась по сравнению с предыдущим кварталом до 59 и 48 процентов соответственно.

По данным компании Nielsen, продажи молочных продуктов в российских городах c сентября 2016-го по сентябрь 2017 года упали на 4,7 процента.

За первую половину 2017 года минимальный набор продуктов в России подорожал на 15 процентов. В июне он стоил 4233 рубля.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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