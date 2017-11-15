Россияне стали меньше экономить

Россияне стали меньше покупать дешевые продукты в магазинах эконом-класса и пользоваться промоакциями. Об этом говорится в обзоре потребительской уверенности — «Потребительский индекс Иванова» — подготовленном экспертами Sberbank CIB. Исследование имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Доля экономящих на продуктах «Ивановых» в третьем квартале снизилась до 68 процентов c 71 процента во втором. Они готовы активнее совершать крупные покупки, но чувствительны к росту цен — 75 процентов граждан все также следят за уровнем инфляции.

Стоп! Замедление инфляции грозит России катастрофой Материалы по теме

Оживление потребительской активности российского среднего класса объясняется ростом доходов в июле-сентябре на фоне замедления роста цен (3,4 процента по сравнению с семи процентами годом ранее), полагают эксперты.

По данным Сбербанка, рост зарплат россиян ускорился в июле-сентябре до 5,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В третьем квартале граждане смогли позволить себе выехать за границу — доля тех, кто экономит на развлечениях и отпусках, уменьшилась по сравнению с предыдущим кварталом до 59 и 48 процентов соответственно.

По данным компании Nielsen, продажи молочных продуктов в российских городах c сентября 2016-го по сентябрь 2017 года упали на 4,7 процента.

За первую половину 2017 года минимальный набор продуктов в России подорожал на 15 процентов. В июне он стоил 4233 рубля.