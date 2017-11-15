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экономика
15/11/2017 15:16

Крупные компании откроют социальные лифты для талантливых студентов

Крупные компании откроют социальные лифты для талантливых студентов

Более тысячи победителей и призеров студенческой олимпиады «Я — профессионал» пройдут стажировки в крупных российских компаниях. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Во время прохождения стажировок они поймут, каковы требования ведущих работодателей, и смогут применить полученные знания в дальнейшей практике», — отметила руководитель проекта «Я — профессионал» Валерия Касамара.

«Мы надеемся, что олимпиада позволит нам привлечь самых талантливых ребят, которые хорошо ориентируются в компьютерных технологиях, умеют работать с данными и управлять результатом», — сказала исполнительный директор управления привлечения и отбора талантов Сбербанка Софья Черногорцева.

Олимпиада состоит из 27 направлений для студентов гуманитарных, естественнонаучных и технических специальностей. Все задания имеют практический характер и призваны максимально выявить компетенции участников, отмечают организаторы мероприятия.

Победители и призеры будут включены в национальную базу «Молодые профессионалы» и получат возможность поступить в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны с высшим баллом. Лучшие из них будут отмечены денежными премиями.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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