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экономика
15/11/2017 15:48

BIOCAD более чем вдвое снизит цены на жизненно важные лекарства

BIOCAD более чем вдвое снизит цены на жизненно важные лекарства

Компания «Биокад» (BIOCAD) направила пакет документов на снижение цены ряда жизненно важных лекарственных препаратов в пределах от 50 до 91 процента. Об этом говорится в пресс-релизе фармпроизводителя, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что российские лекарства от тяжелых заболеваний будут стоить почти в 5-6 раз дешевле оригинальных препаратов, а госбюджет сможет сэкономить более миллиарда рублей.

Под снижение стоимости попадает группа высокотехнологичных воспроизведенных препаратов: иматиниб (снижение составит 87-91 процента), бортезомиб (86 процентов), глатирамера ацетат (73 процента) и дарунавир (50 процентов). Это эффективные препараты для терапии таких тяжелых заболеваний как хронический миелолейкоз, рак желудочно-кишечного тракта, множественная миелома, рассеянный склероз, ВИЧ.

«Это не первый случай, когда BIOCAD выступает инициатором снижения стоимости препаратов из списка "семи нозологий". Данный шаг полностью отвечает нашим бизнес-задачам — добровольное снижение цен определяется, в первую очередь, рыночной ситуацией», — сказал генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов. Он пояснил, что на некоторые препараты, например глатирамера ацетат, цены снижаются благодаря совершенствования технологии производства. «Благодаря этому, терапия рассеянного склероза в итоге будет обходиться российской системе здравоохранения существенно дешевле и все больше людей смогут получить лечение», — добавил он.

Зарубежные производители, по словам топ-менеджера, «не торопятся добровольно снижать регистрационные цены на оригинальные лекарства». «Более того, мы знаем много примеров, когда с годами стоимость эффективного препарата только росла, нередко в 10-50 раз. Единственный путь к удешевлению жизненно важных лекарств — это собственные разработки. Конкуренция важна прежде всего для пациентов. Возьмем классический пример, когда в 1996 году был одобрен препарат "Копаксон" с МНН глатирамера ацетат, его можно было приобрести за 8,3 тыс. долларов. В 2010-е годы годовой курс лечения обходился уже в 91,4 тысячи долларов», — сказал он. И добавил, что в BIOCAD рассчитывают, что ее примеру последуют и другие российские компании. «При этом важно отметить, что инициативы по снижению цен на лекарственные препараты должны исходить от компаний и основываться на их стратегиях развития. Не для всех препаратов возможно удешевить процесс синтеза, поэтому подход к вопросу ценообразования должен быть индивидуальный и предельно взвешенный», — резюмировал Морозов.

В октябре 2016 года Минздрав, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировали переговоры об уменьшении стоимости препаратов с крупнейшими фармацевтическими компаниями. Всего к обсуждению было приглашено 22 компании, в том числе и BIOCAD. Целью переговоров с фармкомпаниями стала экономия государственных средств, ежегодно выделяемых на закупку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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