Зарплаты россиян сравнили с европейскими

Международное рейтинговое агентство Fitch сравнило уровни зарплат в России и Европе, сообщает «Би-би-си». По расчетам экспертов, за четыре последних года доходы россиян упали на 11 процентов.

«Если говорить о структуре населения по доходам, здесь можно заметить позитивные сдвиги: снизилась доля населения, которое живет с уровнем доходов, близким к прожиточному минимуму», — сказала директор отдела рейтингов компаний потребительского сектора региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Fitch Татьяна Бобровская.

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Но расчет благосостояния в долларах открывает другую картину. В 2013-2016 годах доля россиян с доходами менее 220 долларов выросла почти в три раза: с 10 до 29 процентов, подсчитали в Fitch. При этом доля граждан с доходами более 900 долларов упала примерно на столько же — с 28 до 11 процентов.

По данным агентства, в 2013-2016 годах средняя зарплата граждан с учетом паритета покупательной способности (ППС), который учитывает разницу в ценах в России и за рубежом, снизилась на 6,5 процента, до 1451 доллара. По этому показателю Россия отстает от стран не только Западной, но и Восточной Европы — в Литве средняя зарплата с учетом ППС составляет 1,9 тысячи долларов, Польше — более 2,1 тысячи долларов, Испании — 3111 долларов, Германии — более 3,8 тысячи долларов.

По мнению главы Минэкономиразвития Максима Орешкина, для восстановления потерь реальных доходов граждан, которые произошли в 2014-2015 годах, потребуется несколько лет. За три года рост реальных зарплат в России составит около 10 процентов, полагает он.

По данным Росстата, среднемесячная зарплата в России в сентябре составляла 37 520 рублей.