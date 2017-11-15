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экономика
15/11/2017 17:32

Переворот в Зимбабве поднял курс биткоина

Переворот в Зимбабве поднял курс биткоина

Курс биткоина к доллару в Зимбабве подскочил на фоне военного переворота и отстранения президента республики Роберта Мугабе от власти, пишет The Independent.

Стоимость биткоина на зимбабвийской бирже криптовалют Golix выросла до 13,5 тысячи долларов. Это почти в два раза выше курса на международном рынке. По данным CoinDesk.com, курс биткоина в 19:50 мск 15-го ноября составляет 7149,15 доллара.

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Как Зимбабве, Россия и США спасают свои экономики суррогатными валютами

Спрос на цифровую валюту в Зимбабве очень высок из-за отсутствия в стране собственной валюты, отмечает издание. За последний месяц объем транзакций с биткоином на Golix превысил миллион долларов. В 2016 году он составил всего 100 тысяч долларов.

Биржа Golix функционирует с 2014 года, ее деятельность не регулируется государством.

Зимбабве переживает затяжной финансовый кризис. Американский доллар стал использоваться в стране с 2009 года, после вывода из оборота национальной валюты из-за гиперинфляции. С тех пор, помимо доллара, в стране обращается ряд других иностранных валют, включая южноафриканский рэнд и китайский юань.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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