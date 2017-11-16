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экономика
15/11/2017 23:16

Британцы научились обналичивать биткоины через карточки

Британцы научились обналичивать биткоины через карточки

Компания London Block Exchange представила новую дебетовую карточку, которая позволит расплачиваться криптовалютами в магазинах по всей Великобритании. Кроме того, с ее помощью можно будет снимать наличные в банкоматах, пишет Business Insider.

Для работы карты Dragoncard пользователю необходимо будет скачать специальное приложение на свой смартфон и подключить к нему виртуальные кошельки. Система работает с такими валютами, как биткоин, эфириум, риппл, монеро.

На запуск проекта London Block Exchange собрала два миллиона фунта стерлингов с частных инвесторов, имена которых не разглашаются.

Комиссия за обналичивание криптовалют оставит 0,5%. К тому же придется заплатить 20 фунтов за приобретение карты.

13 ноября сообщалось, что стоимость биткоина за несколько дней снизился на 30%. 14 ноября заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила облагать налогом добычу (майнинг) криптовалют.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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