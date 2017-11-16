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экономика
16/11/2017 02:00

Россиян уличили в скупке новых банкнот по ценам дороже номинала

Россиян уличили в скупке новых банкнот по ценам дороже номинала

В России отмечены случаи покупки новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей по стоимости выше номинала. Об этом со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Центробанка России сообщает «Интерфакс».

«В последнее время часто стали появляться публикации о фактах продажи новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей по стоимости выше номинала. Никакой надобности приобретать их нет», — указали в ведомстве.

Россиянам напомнили, что банкноты не являются памятными, а их тираж не ограничен.

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15:46 — 12 апреля 2016
От купюр
Зачем Банк России вводит новые деньги

Также указывается, что вводиться в обращение новые купюры будут постепенно, по мере адаптации кассового и банковского оборудования.

«В Приморье новые банкноты уже выдаются кредитным организациям, граждане могут получить их при совершении расчетных операций в банках. В декабре планируется массовый выпуск новых банкнот и распространение во всех федеральных округах. Они будут выпускаться в соответствии с потребностями наличного оборота, как и другие банкноты банкнотного ряда», — добавили в Центробанке.

В октябре стало известно, что в Казани новые двухсотрублевки начали продавать за 300 рублей. Объявление разместил магазин «Мир монет».

Центробанк представил новые банкноты 12 октября. Символы, изображенные на новых деньгах, были выбраны по итогам всероссийского конкурса. В результате на банкнотах номиналом 200 рублей появились памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на двухтысячной купюре — знаменитые места Дальнего Востока (мост на остров Русский и космодром Восточный).

Дизайн купюр расстроил бывшего художника «Гознака» Юрия Ковердяева. Он заявил, что они не вписываются в текущий ряд рублевых банкнот и слишком напоминают валюту иностранных государств. В то же время генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук заявил, что дизайн всех рублевых банкнот пора менять.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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