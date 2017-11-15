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наука и техника
15/11/2017 03:00

Ученые оправдали толстяков

Ученые оправдали толстяков

Ученые доказали, что излишнее потребление пищи и недостаток физических нагрузок не является стопроцентной причиной ожирения. Результаты соответствующего исследования опубликованы на сайте американского университета Дьюка (Duke University).

Исследователи пришли к выводу, что носители особого варианта белка анкирин-B подвержены избыточному весу, несмотря на правильный образ жизни. В ходе опытов на мышах выяснилось, что в ряде случаев жировые клетки животных всасывали глюкозу гораздо быстрее, чем необходимо. Если к этому прибавить меняющийся метаболизм и диету с высоким содержанием жиров, то ожирение становится практически неизбежным, утверждают ученые.

По версии биологов, анкирин-B позволял нашим предкам запасать энергию на случай голода, а в условиях современности, при наличии достаточной пищи он может стать причиной эпидемииожирения.

В начале ноября ученые Медицинского колледжа Бейлора в США выяснили, что гормон аспросин регулирует активность областей мозга, отвечающих за контроль аппетита и массы тела. Подавление активности этого соединения снижает чувство голода и уменьшает количество потребляемой пищи, что, по заверению исследователей, поможет разработать новые методы лечения ожирения, основанные на уменьшении концентрации аспросина.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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Ученые оправдали толстяков

15/11/2017

 

Ученые оправдали толстяков

 

Ученые доказали, что излишнее потребление пищи и недостаток физических нагрузок не являются стопроцентной причиной ожирения. Исследователи пришли к выводу, что носители особого варианта белка анкирин-B подвержены избыточному весу, несмотря на правильный образ жизни.

 

 

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