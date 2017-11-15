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наука и техника
15/11/2017 07:27
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Apple запустила систему перевода денег для iPhone и iPad

Apple запустила систему перевода денег для iPhone и iPad

Компания Apple запустила сервис Apple Pay Cash, который позволяет производить денежные переводы через iMessage. Функция доступна только в США на девайсах с iOS 11.2 beta 2. Переводить деньги...
 

Telegram в Москве присудили штраф почти на миллион рублей

Telegram в Москве присудили штраф почти на миллион рублей

За отказ сотрудничать с ФСБ мировой судья оштрафовал компанию разработчика Telegram на 800 тысяч рублей.

 

В России запретили анонимайзеры для обхода блокировок РКН

В России запретили анонимайзеры для обхода блокировок РКН

С сегодняшнего дня вступает в силу законодательный запрет на использование анонимайзеров в качестве обхода блокировок сайтов Роскомнадзора.

 

У экрана iPhone X нашли еще один дефект

У экрана iPhone X нашли еще один дефект

Владельцы iPhone X стали жаловаться на зеленую вертикальную полоску, которая появилась на дисплее устройства вскоре после покупки. Перезагрузка не решает проблему, владельцы утверждают, что не...
 

НАСА обвинили в сокрытии жизненно важной информации

НАСА обвинили в сокрытии жизненно важной информации

В блоге Retraction Watch допустили сокрытие НАСА сведений о смертельной опасности космического полета. Американское космическое ведомство запретило ученым публиковать статью «Роль...
 

Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения

Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения

Российский боевой самолет Су-35 поколения 4++ является фактически истребителем пятого поколения, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. «Он значительно дешевле любого самолета пятого поколения,...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 15/11/2017 ::

 

 

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Ученые оправдали толстяков

15/11/2017

 

Ученые оправдали толстяков

 

Ученые доказали, что излишнее потребление пищи и недостаток физических нагрузок не являются стопроцентной причиной ожирения. Исследователи пришли к выводу, что носители особого варианта белка анкирин-B подвержены избыточному весу, несмотря на правильный образ жизни.

 

 

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