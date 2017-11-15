Apple запустила систему перевода денег для iPhone и iPad Компания Apple запустила сервис Apple Pay Cash, который позволяет производить денежные переводы через iMessage. Функция доступна только в США на девайсах с iOS 11.2 beta 2. Переводить деньги...

Telegram в Москве присудили штраф почти на миллион рублей За отказ сотрудничать с ФСБ мировой судья оштрафовал компанию разработчика Telegram на 800 тысяч рублей.

В России запретили анонимайзеры для обхода блокировок РКН С сегодняшнего дня вступает в силу законодательный запрет на использование анонимайзеров в качестве обхода блокировок сайтов Роскомнадзора.

У экрана iPhone X нашли еще один дефект Владельцы iPhone X стали жаловаться на зеленую вертикальную полоску, которая появилась на дисплее устройства вскоре после покупки. Перезагрузка не решает проблему, владельцы утверждают, что не...

НАСА обвинили в сокрытии жизненно важной информации В блоге Retraction Watch допустили сокрытие НАСА сведений о смертельной опасности космического полета. Американское космическое ведомство запретило ученым публиковать статью «Роль...