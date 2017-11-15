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наука и техника
15/11/2017 07:00

Водителей автомобилей с литовской регистрацией ждут новые неприятности

Департамент таможни Литвы сообщил о результатах проведенной проверки относительно законности ввоза на территорию Украины автомобилей с литовской регистрацией. В ходе проверки было установлено, что свыше 59 тысяч автомобилей с литовскими номерами было ввезено в Украину в обход законодательства Литвы и с нарушением таможенных правил.


Чем это грозит украинцам, которые управляют такими автомобилями по доверенности?


Власти Литвы могут предъявить обвинение владельцам литовских фирм, которые допустили нелегальное пересечение границы автомобилями, числящимися на балансе их предприятий. В Уголовном Кодексе Литвы предусмотрено сразу три статьи за подобное нарушение:

— растрата средств фирмы;

— уклонение от уплаты налогов;

— массовый наем на работу нелегалов (очень часто украинские водители формально числятся водителями в литовских фирмах).


Данное решение затронет и украинских водителей авто с иностранной регистрацией. При пересечении границы Украины с любой страной Евросоюза, незаконно ввезенные в Украину авто с еврономерами могут конфисковать. А если власти Литвы передадут сведения о незаконно ввезенных автомобилях украинским правоохранителям, то у полицейских будет достаточно оснований для конфискации таких машин на территории Украины.


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Оригинал (на 15/11/2017): autodriving.net

 

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Ученые оправдали толстяков

15/11/2017

 

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Ученые доказали, что излишнее потребление пищи и недостаток физических нагрузок не являются стопроцентной причиной ожирения. Исследователи пришли к выводу, что носители особого варианта белка анкирин-B подвержены избыточному весу, несмотря на правильный образ жизни.

 

 

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