Пьяным водителям теперь не поздоровится: новые штрафы

Кабинет Министров Украины принял во внимание предложение МВД о более жестком наказании за нарушение правил дорожного движения. В скором времени на дорогах Украины могут появиться камеры слежения, которые будут фиксировать нарушения. По городу ограничение скорости установят на отметке 50 км/час, а первые права водитель будет получать на два года. Также предусмотрено увеличение штрафов для любителей быстрой езды.



Кроме того, МВД предлагает более жестко наказывать водителей, которые совершили ДТП, находясь в нетрезвом состоянии. В настоящее время в Уголовном Кодексе Украины для пьяных водителей предусмотрено наказание только за совершение ДТП.

Административный кодекс теперь предполагает наложение штрафов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в размере 10200 грн. За повторное нарушение водитель должен будет заплатить 20400 грн. штрафа.

Первое водительское удостоверение действительно лишь два года. Если за данный период у водителя было не более двух нарушений правил дорожного движения, то ему выдается новое водительское удостоверение сроком на 30 лет без дополнительной сдачи экзаменов. В том случае, если водитель за два первых года больше двух раз нарушил ПДД, то он отправляется на переэкзаменовку.

За превышение скорости более чем на 50 км/час водителю грозит штраф в размере 3400 грн. За побег с места ДТП водитель лишается прав на полгода, а также уплачивает штраф 3400 грн. За управление авто без водительского удостоверение на водителя налагается штраф 10200 грн., а при повторном нарушении – 40800 грн. Если за рулем авто находится лицо, лишенное водительского удостоверения, то нарушитель обязан уплатить штраф 20400 грн., а за повторное подобное нарушение в течение года сумма штрафа составит 40800 грн.