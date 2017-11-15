15/11/2017 07:31 Скоро sim-карта может заменить паспорт. В Государственной Думе предложили заменить паспорт особый с sim-картой, которая будет выступать в качестве идентификатора личности.



Число выдаваемых sim-карт не будет ограничено одной - гражданин может иметь сколько угодно sim-карт, и каждая из них может стать идентификатор личности. Основное условие, запрет передачи сим-карты другим лицам. Детские sim-карты будут оформляться родителями точно также как сейчас оформляется заграничный паспорт на ребенка.



Главным преимуществом новой sim-карта станет то, что гражданами придется носить с собой бумажный документ в виде паспорта, так как sim-карта будет полностью его заменять. Это sim-карта позволит даже получить кредит.



Крупные сотовые операторы России назвали эту идею интересный, Однако они считают, что необходимо внимательно рассмотреть использование sim-карты в качестве идентификатор личности с точки зрения безопасности. В Государственной Думе предложили заменить паспорт особый с sim-картой, которая будет выступать в качестве идентификатора личности.Число выдаваемых sim-карт не будет ограничено одной - гражданин может иметь сколько угодно sim-карт, и каждая из них может стать идентификатор личности. Основное условие, запрет передачи сим-карты другим лицам. Детские sim-карты будут оформляться родителями точно также как сейчас оформляется заграничный паспорт на ребенка.Главным преимуществом новой sim-карта станет то, что гражданами придется носить с собой бумажный документ в виде паспорта, так как sim-карта будет полностью его заменять. Это sim-карта позволит даже получить кредит.Крупные сотовые операторы России назвали эту идею интересный, Однако они считают, что необходимо внимательно рассмотреть использование sim-карты в качестве идентификатор личности с точки зрения безопасности. Оригинал (на 15/11/2017): news.rin.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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