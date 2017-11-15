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наука и техника
15/11/2017 08:00

НАСА испытало марсианский парашют

НАСА испытало марсианский парашют
Видео: NASA Jet Propulsion Laboratory / YouTube

НАСА провело первое испытание парашюта, предназначенного для посадки ровера миссии Mars 2020 на поверхность Красной планеты. Видео доступно на сайте космического агентства.

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15:51 — 29 сентября 2015
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В ходе эксперимента ASPIRE (Advanced Supersonic Parachute Inflation Research Experiment) на ракете Black Brant IX с космодрома Уоллопс (штат Вирджиния) на высоту 51 километр была запущена полезная нагрузка (парашют и измерительная аппаратура). На высоте 42 километра и скорости, в 1,8 раза превышающей скорость звука, был развернут парашют. Через 35 минут после запуска ракеты полезная нагрузка приводнилась в Атлантическом океане в 54 километрах к юго-востоку от острова Уоллопс.

Испытания признаны успешными. Парашют для Mars 2020 является почти точной копией системы, использовавшейся в 2012 году для спуска на Марс ровера Curiosity.

Миссия Mars 2020 должна отправиться к Красной планете в 2020 году. В ее задачи вход поиск геологических следов жизни на Красной планете.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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