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наука и техника
15/11/2017 08:32

Редактирование ДНК показали в режиме реального времени

Редактирование ДНК показали в режиме реального времени
Видео: @hnisimasu / Twitter

Ученый Хироси Нисихмау из Токийского университета выложил в Тwitter ролик, на котором показано редактирование молекулы ДНК в режиме реального времени. На видео обратило внимание Daily Mail.

Молекулу редактируют с помощью системы CRISPR/Cas9. В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, японские авторы отмечают, что им удалось отследить «беспрецедентные подробности о функциональной динамике» этой технологии.

На странице публикации можно загрузить другие видео, демонстрирующие работу системы в режиме реального времени.

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Работу CRISPR/Cas9 удалось отследить при помощи сканирующего атомно-силового микроскопа. Видео в Twitter, опубликованное 10 ноября, к моменту написания заметки собрало 2,4 тысячи ретвитов и 3,4 тысячи лайков.

Система CRISPR/Cas9 применяется для изменения нуклеотидной последовательности ДНК. Cas9 представляет собой белок, разрезающий двойную цепочку на определенном участке (сайте). Это место определяет направляющая РНК (sgРНК), которая связывается со специфическим сайтом узнавания.


 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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