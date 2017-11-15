США просчитали войну России с Китаем

Автор National Interest Кайл Мизоками на страницах данного американского издания перечислил оружие, которое Россия может использовать в гипотетической войне против Китая.

В список, составленый экспертом, входят создаваемый в России истребитель пятого поколения Су-57, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160, многоцелевой сверхманевренный истребитель четвертого поколения Су-35 и танк Т-14.

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Эксперт отметил, что преимуществом России является наличие вооруженых сил с богатым опытом участия в боевых действиях.

Слабым место страны Мизоками считает экономику и географию. По мнению специалиста, России будет трудно обеспечить одновременное присутствие войск в европейской и азиатской частях государства, однако Китаю, полагагает, эксперт, вряд ли удастся продвинуться в потенциальных завоеваниях дальше Урала.

Мизоками отметил, что развитие военного конфликта между Россией и Китаем в ближайшей перспективе маловероятно.