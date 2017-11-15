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наука и техника
15/11/2017 10:48

НАСА показало ядерный реактор для Марса

НАСА показало ядерный реактор для Марса
Видео: NASA.gov Video / YouTube

НАСА запланировано в ноябре 2017 года — начале следующего провести испытания ядерного реактора, предназначенного для обеспечения энергией марсианских миссий. Видео и снимки установки доступны на сайте космического агентства.

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Изделие, тестируемое НАСА, состоит из ядерного реактора, двигателя Стирлинга и генератора переменного тока. Первый выделяет тепло, второй преобразует его в механическую энергию, а третий — превращает энергию движения в электрическую.

В качестве топлива ядерный реактор использует уран-235. Технология позволяет непрерывно производить от одной установки до десяти киловатт электроэнергии в течение десяти лет (среднему американскому домохозяйству достаточно пяти киловатт).

В работе над марсианским реактором НАСА помогают специалисты Лос-Аламосской национальной лаборатории (Нью-Мексико) и Центр национальной безопасности Y-12 (Теннесси). Испытания установки планируется провести в Неваде. В перспективе при помощи подобных ядерных реакторов космическое агентство планирует обеспечивать электричеством лунные и марсианские миссии, проходящие с участием человека.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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