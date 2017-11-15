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наука и техника
15/11/2017 12:00

Объяснена дешевизна российского стратегического ракетоносца

Объяснена дешевизна российского стратегического ракетоносца

Разрабатываемый российский стратегический ракетоносец ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) является дозвуковым самолетом, что частично способствует снижению его стоимости, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства заявил, что дозвуковой класс самолета не повлияет на его боевую эффективность, поскольку наличие высокоточных крылатых ракет большой дальности позволит наносить удары без входа в зону ПВО противника.

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00:04 — 16 октября
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Россия испугалась американских комплексов глобального удара

«Сегодня ни одна страна в мире, включая такие мощные военные державы, как Россия и США, просто не потянет проектирование и строительство сверхзвукового бомбардировщика, соответствующего всем критериям пятого поколения», — полагает источник.

Источник отметил, что ПАК ДА предназначен для выполнения задач самолетов дальней авиации (Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3) и обойдется дешевле сверхзвукового Ту-160.

«Тактико-техническое задание на ПАК ДА утверждено военными, в ближайшее время с заключением контракта начнется выпуск рабочей конструкторской документации с последующим изготовлением опытных образцов», — сказал собеседник.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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