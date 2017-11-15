15/11/2017 12:32 В Сирии заметили доработанные Т-72 и «Шилки» Сирийские военные оснастили танки Т-72 и зенитные самоходные установки «Шилка» дополнительными противокумулятивными экранами. Фотография бронетехники появилась в Twitter. вЂ” Jason Jones (@DPRKJones) вЂ” Jason Jones (@DPRKJones) 12 ноября 2017, 14:52 Армейские подразделения используют «Шилки», в частности, для уничтожения заминированных автомобилей, управляемых смертниками, пишет «Российская газета». Из самоходок были убрано радиолокационное оборудование, благодаря чему удалось увеличить боекомплект. Эти установки, вооруженные счетверенной автоматической 23-миллиметровой пушкой, способны поражать как наземные, так и воздушные цели. Помимо Т-72 на вооружении сирийской армии имеются танки типа Т-54/55, Т-62 и некоторое количество Т-90А. Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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