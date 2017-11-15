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наука и техника
15/11/2017 12:31

Китайский внедорожник в стиле Land Rover по цене Ланоса

Новый китайский кроссовер Changan X70A копирует Land Rover Discovery.



Да, это именно кроссовер, ведь ни о какой раме и речи не идет. Мало того, привод у Changan X70A может быть только передним. Под капотом установлена скромная 1,5-литровая «четверка» на 97 л. с., работающая в тандеме с 5-ступенчатой механической КПП.


Зато с виду – вылитый Ленд Ровер Дискавери предыдущего поколения. Особенно в профиль – благодаря вертикальным задним стойкам крыши. Правда, китайский клон несколько компактнее, чем Land Rover – достигает 4620 мм в длину, 1770 мм в ширину и 1840 мм в высоту.



Купить китайский кроссовер Changan X70A можно за 80 тыс. юаней ($12 тыс.). Комплектация включает ABS, 2 подушки безопасности, подогрев передних сидений и мультимедийную систему с большим тачскрином.


topgir







 

Оригинал (на 15/11/2017): autodriving.net

 

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