Китайский внедорожник в стиле Land Rover по цене Ланоса

Новый китайский кроссовер Changan X70A копирует Land Rover Discovery.

Да, это именно кроссовер, ведь ни о какой раме и речи не идет. Мало того, привод у Changan X70A может быть только передним. Под капотом установлена скромная 1,5-литровая «четверка» на 97 л. с., работающая в тандеме с 5-ступенчатой механической КПП.

Зато с виду – вылитый Ленд Ровер Дискавери предыдущего поколения. Особенно в профиль – благодаря вертикальным задним стойкам крыши. Правда, китайский клон несколько компактнее, чем Land Rover – достигает 4620 мм в длину, 1770 мм в ширину и 1840 мм в высоту.

Купить китайский кроссовер Changan X70A можно за 80 тыс. юаней ($12 тыс.). Комплектация включает ABS, 2 подушки безопасности, подогрев передних сидений и мультимедийную систему с большим тачскрином.