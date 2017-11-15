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наука и техника
15/11/2017 13:48

В Китае нашли останки Будды

В Китае нашли останки Будды

Китайские археологи в ходе раскопок буддийского храма в округе Цзинчжоу обнаружили кремированные останки, которые, вероятно, принадлежали Будде (Сиддхартхе Гаутаме) и были собраны монахами из монастыря Лунсин около тысячи лет назад. Об этом сообщает ScienceAlert.

Как пишет издание, двое монахов Юньцзян и Чжимин из Храма Манджушри, принадлежащего монастырю, собрали более двух тысяч шарира — реликвий, которые представляют собой кристаллы, оставшиеся после сжигания останков Будды и других святых. Они поместили их в ящик и похоронили в храме вместе с сохранившимися зубами и костями Гаутамы. На артефакт наткнулись жители деревни, находившейся в Цзинчжоу, которые занимались ремонтом дороги.

На месте раскопок исследователи также нашли 260 статуй высотой два метра. Однако специалисты не знают точно, были ли они захоронены вместе с останками буддийского святого. Кроме того, у археологов нет уверенности в том, что прах действительно принадлежит Будде, как утверждает оставленная древними монахами надпись на ящике.

В 2016 году китайские археологи обнаружили фрагмент черепа, который также, вероятно, принадлежал Будде. Кость была скрыта внутри золотого ларца, тот — внутри серебряного. Они хранились внутри уменьшенной копии ступы, найденной в склепе под буддистским храмом в Нанкине (восток Китая).

Сиддхартха Гаутаама, известный как Будда, — основатель буддизма, живший в Индии примерно 2,5 тысяч лет назад.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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