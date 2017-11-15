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наука и техника
15/11/2017 14:00

В Украину хлынул поток б

Пресс-служба Государственной фискальной службы Украины сообщает, что за период с января по октябрь 2017 года включительно, на территорию Украины было ввезено в шесть раз больше иномарок с пробегом, чем за аналогичный период прошлого года.


За 10 месяцев этого года в Украину было импортировано 123 тысячи подержанных автомобилей. Сумма таможенных платежей при этом составила 17,4 миллиарда гривен. Если в прошлом году в среднем за месяц в Украину ввозилось порядка 1000 автомобилей с пробегом, что в нынешнем году данный показатель возрос до 6000 подержанных автомашин. А в октябре 2017 года было ввезено 7000 бывших в употреблении автомашин. Эксперты связывают такую статистику с изменениями, которые были внесены в Налоговый кодекс. Данные правки стимулируют развитие вторичного рынка автомобилей в Украине.


В Укравтопроме также отмечали, что украинцы в последнее время стали в шесть раз чаще покупать автомобили с пробегом.


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Оригинал (на 15/11/2017): autodriving.net

 

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