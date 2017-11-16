Раскрыт неожиданный вред соли

Международная группа ученых выяснила, что употребление больших количеств поваренной соли приводит к изменениям кишечной микрофлоры у млекопитающих. Это, в свою очередь, может стать причиной развития различных заболеваний. Статья исследователей опубликована в журнале Nature.

Биологи проанализировали образцы фекалий у мышей, которые в течение нескольких недель сидели на диете с нормальным (NSD) или высоким содержанием соли (HSD). Результаты эксперимента показали, что на 14-ый день количество бактерий, принадлежащим некоторым штаммам, уменьшилось у животных из группы HSD.

Исследователи секвенировали (установили последовательность нуклеотидов в ДНК) геном тех микроорганизмов, что испытали на себе воздействие высокого количества соли. Оказалось, что наиболее подверженными ему являются бактерии Lactobacillus murinus, которые препятствуют развитию аутоиммунного энцефаломиелита (воспаления мозга) и гипертензии.