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наука и техника
16/11/2017 02:00

Названы продукты для идеального сна

Названы продукты для идеального сна

В готовящемся к выходу в печать выпуске National Geographic Food перечислены основные продукты, способствующие крепкому сну, сообщает AOL.

Издание рекомендует для лучшего сна употреблять в течение дня продукты, богатые магнием и триптофаном: дрожжевой экстракт, филе индейки, бананы, миндальный орех и овсяные хлопья.

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00:03 — 1 августа 2016
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Для хорошего сна не рекомендуется употреблять пряную или жирную пищу, а также пить кофе и алкоголь. Эти продукты долго перевариваются или возбуждают нервную систему. Вместо них National Geographic Food предлагает употреблять пищу, богатую белками (молоко, мясо, яйца и рыбу), а также овощи.

Эти продукты, отмечает издание, также богаты триптофаном, который способствует высвобождению мелатонина (гормона сна).

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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