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спорт
15/11/2017 06:16

Министр спорта заявил о выполнении Россией всех требованиий WADA

Министр спорта заявил о выполнении Россией всех требованиий WADA

Россия выполнила все требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) по восстановлению антидопинговой системы. Об этом журналистам рассказал министр спорта Павел Колобков, передает ТАСС.

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00:02 — 14 ноября
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Министр пояснил, что российская делегация отчиталась об этом на исполкоме WADA в Сеуле. «Мы пытались донести позицию по РУСАДА и восстановлению агентства, говорили о том, что сделано за последнее время. Мы считаем, что выполнили все критерии», — заявил он, уточнив, что реакция функционеров из других стран «не очень понятна, поскольку дальнейшее обсуждение проходило без нас».

Помимо Колобкова, в Южную Корею от России прибыл президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

12 ноября немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановит РУСАДА в правах на заседании совета учредителей организации. Это решение может привести к отстранению сборной России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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