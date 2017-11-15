Российские хоккеисты пропустили от канадцев три шайбы в матче Суперсерии

Молодежная сборная России по хоккею проиграла сборной лиги Квебека (QMJHL) в пятом матче Суперсерии. Встреча состоялась в ночь на 15 ноября и завершилась победой канадской команды со счетом 3:1.

На 13-й минуте Шон Будрия открыл счет, но россиянам удалось отыграться уже через три минуты, шайбу забросил Андрей Алтыбармакян. Судьба встречи решилась в третьем периоде. На 45-й минуте отличился Дрейк Батерсон, Николя Гюэ забил на последней минуте перед финальной сиреной.

Таким образом, канадцы повели в Суперсерии со счетом 3:2. В шестом матче команда Валерия Брагина вновь сыграет со сборной QMJHL. Игра состоится в ночь на 17 ноября.

В предыдущих матчах турнира россияне встречались со сборными Западной лиги Канады (WHL) и лиги Онтарио (OHL). В каждом противостоянии отечественные хоккеисты по разу выиграли и проиграли.

Суперсерия с участием молодежных сборных России и Канады проводится в 15-й раз, впервые турнир состоялся в 2003 году.