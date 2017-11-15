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спорт
15/11/2017 10:16

Желанию Роналду уйти из «Реала» нашли объяснение

Желанию Роналду уйти из «Реала» нашли объяснение

Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду хочет покинуть клуб из-за низкой зарплаты и неподобающего отношения к себе. Об этом сообщает AS.

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По информации издания, Роналду недоволен тем, что «Реал» намеревался приобрести у «Монако» 18-летнего нападающего Килиана Мбаппе. Португалец воспринял это на свой счет, по его мнению, в Мадриде его не ценят по достоинству. Он просил клуб отпустить его после трансфера Мбаппе, руководство сливочных на это согласилось, однако француз в итоге перешел в ПСЖ. Кроме того, 32-летний Роналду болезненно отреагировал на слухи о том, что «Реал» заинтересован в приобретении у парижан Неймара.

Отмечается, что Роналду не устраивают и финансовые условия его действующего контракта. Лидер мадридцев хочет получать не меньше Неймара и Лионеля Месси из «Барселоны». Зарплата бразильца в ПСЖ превышает три миллиона евро в месяц.

14 ноября в испанских СМИ появилась информация о том, что Роналду хочет покинуть «Реал» по окончании сезона-2017/18. Португалец уже сообщил о своем намерении президенту клуба Флорентино Пересу, но тот не хочет его отпускать ближайшим летом.

23 октября Роналду был признан лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола. В 2017 году вместе с «Реалом» форвард выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром турнира.

Предыстория:&В Роналду решил уйти из «Реала»

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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