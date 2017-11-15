Названы сроки восстановления получившего ногой по голове вратаря сборной России

Голкипер сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Андрей Лунев, получивший травму головы в товарищеском матче с испанцами, вернется в строй через одну-две недели. Об этом в среду, 15 ноября, сообщается на сайте сине-бело-голубых.

«По результатам обследования у Лунева выявлено сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы. Точные сроки восстановления, которые могут составить от одной до двух недель, будут определены по результатам клинической картины в ближайшие дни», — говорится в заявлении пресс-службы «Зенита».

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14 ноября в концовке матча с испанцами Лунев сыграл на выходе и столкнулся с нападающим соперника Морено Родриго. Голкипер получил удар коленом в голову, его увезли с поля на электрокаре. Из-за отсутствия замен место в воротах сборной России занял полузащитник Денис Глушаков. Лунева экстренно госпитализировали, он провел ночь в больнице под присмотром врачей.

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:3. В составе россиян дублем отметился Федор Смолов, еще один мяч на счету Алексея Миранчука.