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спорт
15/11/2017 12:16

Американцы проведут турнир для не поехавших в Россию сборных

Американцы проведут турнир для не поехавших в Россию сборных

Федерация футбола США хочет провести турнир для сборных, не попавших на чемпионат мира в России. Об этом сообщает ESPN.

Соревнования пройдет на территории США перед мировым первенством. В федерации допустили, что в случае срыва переговоров организуют для сборной страны серию товарищеских матчей. По информации портала, американцы намерены пригласить для участия в турнире команды Италии, Нидерландов, Ганы и Чили.

Сборная США оказалась за бортом чемпионата мира в последнем туре североамериканского отборочного турнира. В решающем матче американцы уступили Тринидаду и Тобаго, а результаты других встреч в группе отбросили их с третьего места, дававшего право на участие в мундиале, на пятое.

Ранее 15 ноября определился 31 участник чемпионата мира-2018: Россия, Австралия, Бельгия, Германия, Англия, Испания, Польша, Исландия, Сербия, Франция, Португалия, Дания, Швейцария, Швеция, Хорватия, Бразилия, Уругвай, Колумбия, Аргентина, Мексика, Коста-Рика, Панама, Иран, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, Нигерия, Египет, Марокко, Тунис и Сенегал. Последнюю путевку на мунидаль 16 ноября разыграют команды Новой Зеландии и Перу.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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