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спорт
15/11/2017 14:00

Наказанный «Араратом» Павлюченко отказался играть за 100 рублей

Наказанный «Араратом» Павлюченко отказался играть за 100 рублей

Нападающий московского «Арарата» Роман Павлюченко не согласился с решением руководства, наказавшим его за отъезд из расположения клуба по собственному желанию. Слова футболиста приводит «Чемпионат.com».

Боссы «Арарата» снизили стимулирующие выплаты Павлюченко на 99 процентов. Санкции применили к игроку за то, что он раньше срока уехал в отпуск. Сам Павлюченко свою вину не признал и заявил, что его подставили.

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«Буду оспаривать решение о сокращении премиальной части на 99 процентов в палате по разрешению споров РФС, потому что я не готов за 100 рублей играть. Кому такое понравится? Контракт на данный момент не расторгнут, я действующий футболист клуба», — сказал Павлюченко.

8 ноября футболист отдыхал в ОАЭ с семьей, в то время как команда готовилась к матчу Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с «Энергомашем». «Арарат» обвинил Павлюченко в неспортивном поведении, но не стал разрывать с ним контракт. Сам спортсмен настаивает на том, что обговаривал отпуск с руководством клуба.

После 17 туров чемпионата ПФЛ «Арарат» с 45 очками возглавляет таблицу зоны «Центр». 35-летний Павлюченко с девятью голами занимает второе место в списке бомбардиров турнира, его возглавляет полузащитник «Строгино» Иван Сергеев (16 мячей).

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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