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спорт
15/11/2017 16:16

Под допинговое подозрение попала участница сборной России по керлингу

Под допинговое подозрение попала участница сборной России по керлингу

Российскую керлингистку Екатерину Галкину заподозрили в нарушении антидопинговых правил. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает портал Inside the Games.

По информации портала, допинг-проба, сданная спортсменкой в январе 2014 года, показала аномально высокое содержание тестостерона. Изначально эта проба была отмечена как отрицательная, но в ходе перепроверки вызвала подозрения у Всемирного антидопингового агентства (WADA). В настоящий момент в отношении Галкиной ведется расследование.

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00:02 — 14 ноября
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Кто лишает Россию Олимпиады

На зимних Олмпийских играх в Сочи Галкина в составе сборной России по керлингу заняла шестое место.

12 ноября немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что WADA не восстановит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на заседании совета учредителей организации. Это решение может привести к отстранению сборной России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

1 ноября комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда признала российских лыжников Максима Вылегжанина, Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову виновными в нарушении антидопинговых правил. Спортсмены пожизненно лишены права выступать на Олимпийских играх, а их результаты, показанные на ОИ-2014 в Сочи, аннулированы.


 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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