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спорт
15/11/2017 17:16

Покойного вице-президента ФИФА уличили во взятке на миллион долларов

Покойного вице-президента ФИФА уличили во взятке на миллион долларов

Бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Хулио Грондона получил миллион долларов за голос в пользу Катара на выборах страны-организатора чемпионата мира-2022. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Соответствующие показания суду Нью-Йорка дал бывший глава аргентинской компании Torneos y Competencias Алехандро Бурсако. Помимо ныне покойного Грондоны в подкупе были обвинены члены исполкома ФИФА Николос Леоса из Парагвая и бразилец Рикардо Тейшейра. Бурсако также сообщил, что телекомпании Fox Sports, Мексика Grupo Televisa и бразильская Globo дали взятки за права показывать чемпионат мира.

Хулио Грондона на протяжении 36 лет возглавлял Ассоциацию футбола Аргентины. Он умер в 2014 году.

Выборы стран-организаторов чемпионата мира-2022 прошли в 2010 году. Победу одержал Катар. Соревнования впервые в истории пройдут зимой (с 21 ноября по 18 декабря) из-за слишком жаркой погоды в Катаре в летнее время.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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