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спорт
15/11/2017 19:16

На строительство «Зенит-Арены» выделят еще 300 миллионов рублей

На строительство «Зенит-Арены» выделят еще 300 миллионов рублей

На строительство стадиона «Зенит-Арена», расположенного на Крестовском острове Санкт-Петербурга, требуется еще 300 миллионов рублей. Об этом сообщает «5 Канал».

Такая сумма нужна для того, чтобы демонтировать медиацентр, препятствующий выкату футбольного поля на стадион. О том, кто выделит необходимую сумму, не сообщается.

5 сентября оргкомитет чемпионата мира-2018 потребовал 400 миллионов на перенос медиацентра. Тогда глава организации Алексей Сорокин заявил, что деньги будут выделены из городского бюджета Санкт-Петербурга.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

«Зенит-Арену» возводят с 2007 года. С тех пор стоимость работ неоднократно пересматривалась в сторону увеличения, а сроки сдачи переносились. На стадионе пройдут матчи ЧМ-2018.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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На строительство «Зенит-Арены» выделят еще 300 миллионов рублей

15/11/2017

 

На строительство «Зенит-Арены» выделят еще 300 миллионов рублей

 

На строительство стадиона «Зенит-Арена», расположенного на Крестовском острове Санкт-Петербурга, требуется еще 300 миллионов рублей. Такая сумма нужна для того, чтобы демонтировать медиацентр, препятствующий выкату футбольного поля на стадион. О том, кто выделит необходимую сумму, не...

 

 

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