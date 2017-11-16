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спорт
15/11/2017 20:48

Норвежский лыжник усомнился в вине отстраненных от Олимпиад россиян

Норвежский лыжник усомнился в вине отстраненных от Олимпиад россиян

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю признался, что не уверен в вине пожизненно отстраненных от участия в Олимпиадах российских коллег Александра Легкова и Максима Вылегжанина. Слова норвежца в среду, 15 ноября, приводит TV2.

«Мы знаем, что ни один из них не сдал положительной допинг-пробы. Мы также знаем, что были манипуляции с пробами и что совесть России уже в течение длительного времени была нечиста. Так что существует вероятность, что эти парни не сделали ничего плохого. Что они не применяли допинг, а просто система решила не рисковать. Это возможно», — сказал Сундбю и добавил, что от отстранения россиян не выиграет никто.

1 ноября комиссия Международного олимпийского комитета во главе с Денисом Освальдом пожизненно отстранила Легкова и Белова от участия в Играх, а также лишила Легкова золотой медали зимних ОИ в Сочи. Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил. На банках с их допинг-пробами были обнаружены царапины. Россияне примут участие в Кубке мира.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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