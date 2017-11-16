Толстый трехметровый питон застрял в канализационном люке посреди города

В таиландском городе Пхукет в канализационном люке застрял питон длиной 3,5 метра. Об этом сообщает издание The Phuket News.

Прохожие заметили пресмыкающееся на тротуаре в нескольких метрах от банкомата, установленного перед радиостанцией военно-морских сил Таиланда. Из отверстия в люке выглядывала голова и примерно 30 сантиметров тела змеи. Она не могла проползти дальше и отчаянно шипела.

Спасателям понадобилось 20 минут, чтобы освободить рептилию. Они полагают, что ливень затопил водосток, в котором сидел питон. Он поспешил выбраться на поверхность и застрял. После спасения питона отвезли в заповедник в округе Таланг и выпустили.

14 ноября сообщалось, что в таиландском городе Краби сняли на видео схватку пятиметровой королевской кобры и полутораметрового питона.