Пьяные игры довели австралийского дипломата до смерти

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16/11/2017
Определились все участники чемпионата мира по футболу в России
Сборная Перу обыграла Новую Зеландию и стала последней командой, завоевавшей путевку на чемпионат мира по футболу-2018 в России. Ответный стыковой матч прошел в ночь на четверг, 16 ноября, в Лиме и завершился со счетом 2:0. Перу стала пятой командой от Южной Америки, квалифицировавшейся на...
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