16/11/2017 05:48 На бразильский берег выбросило 30-тонного кита На пляже Ипанема, считающимся одним из самых оживленных пляжей бразильского Рио-де-Жанейро, местные жители обнаружили тело огромного горбатого кита. Об этом сообщает Globo. Огромное млекопитающее весит около 30 тонн, а его длина может достигать 15 метров. На пляж для эвакуации мертвого кита были направлены три экскаватора, подъемный кран, а также автопогрузчик. Для того, чтобы вся эта техника добралась до Ипанема, властям пришлось перекрыть одну из улиц. Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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