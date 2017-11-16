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16/11/2017 05:48

На бразильский берег выбросило 30-тонного кита

На бразильский берег выбросило 30-тонного кита

На пляже Ипанема, считающимся одним из самых оживленных пляжей бразильского Рио-де-Жанейро, местные жители обнаружили тело огромного горбатого кита. Об этом сообщает Globo.

Огромное млекопитающее весит около 30 тонн, а его длина может достигать 15 метров.

На пляж для эвакуации мертвого кита были направлены три экскаватора, подъемный кран, а также автопогрузчик. Для того, чтобы вся эта техника добралась до Ипанема, властям пришлось перекрыть одну из улиц.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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Новый Ту-160М2 показали публике

16/11/2017

 

Новый Ту-160М2 показали публике

 

На Казанском авиационном заводе имени Горбунова выкатили на летно-испытательную станцию модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М2. Ракетоносец появился из нового ангара, построенного по программе реконструкции предприятия. На церемонии присутствовала публика и журналисты.

 

 

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