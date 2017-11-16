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без политики
16/11/2017 06:00

Лошадь повредила машину и угодила за решетку

Лошадь повредила машину и угодила за решетку

В бразильском штате Сержипи лошадь была «арестована» после того, как повредила машину. Об этом сообщает Globo.

Ее хозяин, Вилиамш Франсиско душ Сантуш (Wiliams Francisco dos Santos), прогуливался с животным. К нему подошли несколько человек, которые захотели прокатиться на ней. Душ Сантуш возражать не стал.

Животное оседлал молодой человек, а затем лошадь чего-то испугалась и лягнула автомобиль. Прибывшие на место полицейские забрали животное к себе в участок.

Прибывший в участок душ Сантуш обнаружил лошадь в клетке, «будто бы она была преступником». «Она была без пищи, без воды и находилась в пространстве, где не могла развернуться», — пожаловался душ Сантуш.

Лошадь освободили из-под стражи только на вторые сутки, после того, как ее хозяин заплатил компенсацию владельцу поврежденного животным автомобиля.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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Новый Ту-160М2 показали публике

16/11/2017

 

Новый Ту-160М2 показали публике

 

На Казанском авиационном заводе имени Горбунова выкатили на летно-испытательную станцию модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М2. Ракетоносец появился из нового ангара, построенного по программе реконструкции предприятия. На церемонии присутствовала публика и журналисты.

 

 

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