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без политики
16/11/2017 06:32

Отца главного героя из «Один дома» уличили в тайной ненависти к сыну

Отца главного героя из «Один дома» уличили в тайной ненависти к сыну

Питер Маккалистер, отец Кевина из фильма «Один дома», тайно ненавидел сына и намеренно не взял его с собой в поездку в Париж. Такую теорию выдвинул портал Indy100.

Отмечается, что первым на подозрительные действия мужчины обратил внимание интернет-пользователь с ником bobcobble на сайте Reddit. Он обнаружил, что в начале фильма Питер выбрасывает билет Кевина на самолет, когда ребенок проливает молоко — он вытирает стол салфетками и якобы случайно хватает его. Однако после этого членам семьи раздавали билеты, и пропажу одного из них никто не заметил.

Лента «Один дома» с Маколеем Калкиным в главной роли вышла на экраны в 1990 году. Картина режиссера Криса Коламбуса собрала в американском прокате 285,76 миллиона долларов, а в мире — 476,68 миллиона. В ноябре 2016-го американский журнал Forbes назвал комедию наиболее кассовым рождественским фильмом всех времен.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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Новый Ту-160М2 показали публике

16/11/2017

 

Новый Ту-160М2 показали публике

 

На Казанском авиационном заводе имени Горбунова выкатили на летно-испытательную станцию модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М2. Ракетоносец появился из нового ангара, построенного по программе реконструкции предприятия. На церемонии присутствовала публика и журналисты.

 

 

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